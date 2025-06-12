Muş’ta "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, sosyal hizmetlerin tanıtılması ve öğrencilerin bu alana ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla Yeşilce Ortaokulu öğrencilerine özel konferans düzenlendi.

Konferans, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün salonunda gerçekleştirildi. Toplumun temel direği olan aile kavramının öneminin vurgulandığı "2025 Aile Yılı" çerçevesinde, geleceğin teminatı olan öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yeşilce Ortaokulu öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, sosyal hizmetlerin geniş yelpazesini ve bu alandaki çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Konferansta, Aile ve Sosyal Hizmetler alanında görevli uzmanlar tarafından, çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı bireylere yönelik sunulan hizmetler detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilere, sosyal devlet olmanın gereklilikleri, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemi konularında bilgiler verildi.

Konferansta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin toplumsal yapının güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kırtay, "Toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda özellikle genç nesillere sosyal hizmetlerin kapsamını anlatmak, onları bilinçlendirmek çok kıymetli. Bugün burada bulunan Yeşilce Ortaokulu öğrencileri, gelecekte bu alana ilgi duyan, topluma katkı sunan bireyler olabilir. Sosyal hizmetler yalnızca ihtiyaç sahiplerine destek sunmak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı büyütmektir. Bu anlamda öğrencilerimizin farkındalık kazanması bizler için çok değerli. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.