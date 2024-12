Bitlis’in Tatvan ilçesinde, fen lisesi öğrencileri sofralarını eğitim camiasıyla paylaştı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldiler. Öğrencilerle yemek kuyruğuna giren BEÜ Rektörü Elmastaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Gür, birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.

Öğrencilere yönelik bir konuşmaya yapan Gür, öğrencilerle sofralarını paylaşmanın mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gür, “Bugün sizlerle birlikte bu sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir araya gelerek birlikte yemek yemek, sadece bedenlerimizi değil, aynı zamanda ruhlarımızı da doyurur. Bu tür anlar, bizlere birlik ve beraberliğin, dostluğun ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Bu sofrada bir arada olmanın verdiği huzur ve mutlulukla, sizlerle paylaştığımız her anın kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler, geleceğimizin teminatı ve en büyük umudumuzsunuz. Eğitiminiz ve başarılarınızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Birlikte başardığımız her şey, geleceğe umutla bakmamıza vesile olur. Her birinizin içinde büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğinize inancım tamdır. Bugün burada, bu sofrada, birlikte olmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadık. Her birinize teşekkür ediyor, başarılarınızın ve mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Yolunuz her zaman açık, başarınız daim olsun” dedi.

Yemekhanede incelemelerde bulunan ve öğrencilerin en iyi hizmeti alması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Gür, öğretmenlere eğitim hayatlarında kolaylıklar, öğrencilere de başarılar diledi.