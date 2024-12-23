Çayırova Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine yanıt verdi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Kart’tan hasta bezine, hasta yatağından hastane randevusuna kadar birçok noktada vatandaşlara yardımcı oldu.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunan ilçe sakinlerine 2024 yılında 3 bin 168 bebek bezi yardımında bulunuldu. İlçe genelinde hastalığı yüzünden yemek yapamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine 26 binden fazla kap sıcak yemeği ulaştırıldı. Ekipler kendilerine gelen başvurular kapsamında 2024 yılında 2 bin 544 hasta yatağı verdi. Ayrıca talepte bulunan ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar, randevularına yıl boyunca götürüldü. 2024 yılında Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan bin 876 ihtiyaç sahibine yardımları Çayırova Kart ile birlikte yapıldı. Ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği "Beşikten Eşiğe Yetim" projesi kapsamında 650 yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları oluşturulan birim tarafından karşılandı.