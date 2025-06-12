Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Festivali (MAARİFEST) tam not aldı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim yılı öncesinde uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak ilk kez MAARİFES düzenledi. Köklerden geleceğe uzanan, tarihin, kültürün, estetiğin ve nağmelerin buluştuğu festivalde öğrenciler dolu dolu gün yaşadı. Geleneksel çocuk oyunları sokağı, okul öncesi atölyeleri, antikadan maarife yolculuk standı, geçmişten geleceğe ipeksi dokunuşlar sergisi gibi birbirinden güzel etkinliklerin düzenlediği festivalde, Dede Korkut sahne gösterimi ile köklerimizden gelen türkü ve şiir dinletisi de katılımcıları heyecanlandırdı.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen festivalde konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, "2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkemizde eğitimde köklü bir değişiklik yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerimizden aldığımız erdem ve değerler ile daha nitelikli bireyler yetiştirme hedefiyle eğitim öğretime başladık. Bizlerde Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ruhuna ve felsefesine uygun bir şekilde yıl boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Şuan gerçekleştirmiş olduğumuz festivalde bunlardan birisidir. Köklerimizden aldığımız erdem ve değerlerimizi bilgiden beceriye dönüştürdüğümüz okul öncesinden liselerimize, halk eğitim merkezlerimize, olgunlaşma enstitümüze kadar bütün kademelerin yer aldığı değerlerimiz, erdemlerimiz, geleneklerimizle birlikte 21. Yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan modelini yetiştirmek için yaptığımız festivaldir. Geleneksel çocuk oyunlarımızla atalarımızın, dedelerimizin, annelerimizin büyüdüğü oyunları çocuklarımıza hem eğlenerek hem de öğrenerek sergilemek istedik. Kurduğumuz atölyeler ile çocuklarımızın düşünce derinliklerini göstermelerine imkan sağladık" ifadelerini kullandı.

Festivale, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da katıldı.