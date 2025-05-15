Kocaeli’de çevre bilincini artırmak ve doğa sevgisini gelecek kuşaklara aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler 3 bin 500 fidan dikimi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Kocaeli" sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla kenti yeşile büründürüyor. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesindeki döküm alanına çeşitli türlerden oluşan 3 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. Programda öğrencilere fidan dikiminin önemi ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar da anlatıldı. Fidan dikim törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yeşile önem veriyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırdık" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Toros sediri, ıhlamur, dişbudak, çınar, manolya, yabani kavak, ayva, elma, erik, dut, incir muşmula ve Trabzon hurması türlerinden oluşan 3 bin 500 fidan, geleceğin nesilleri ile birlikte toprakla buluşturuldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.