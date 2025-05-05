Aydınlı öğrenciler Kıbrıs’ta düzenlenen TEKNOFEST finallerinde bir birincilik ve bir üçüncülük derecesi kazandı.

Aydın’dan iki okulun öğrencileri, TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde Aydın’ı gururlandırdı. Aydın’ı temsil eden 6 takımdan Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, teknoloji ve inovasyon kategorisinde birincilik kazanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden ödüllerini aldı. Efeler Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileri ise turizm alanında üçüncülük elde ederek Aydın’ı başarı ile temsil etti.