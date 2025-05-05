Aydınlı öğrenciler Kıbrıs’ta düzenlenen TEKNOFEST finallerinde bir birincilik ve bir üçüncülük derecesi kazandı.

Müdür Yığmatepe, Yenipazar ve Nazilli’deki yatırımları inceledi Müdür Yığmatepe, Yenipazar ve Nazilli’deki yatırımları inceledi

Aydın’dan iki okulun öğrencileri, TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde Aydın’ı gururlandırdı. Aydın’ı temsil eden 6 takımdan Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, teknoloji ve inovasyon kategorisinde birincilik kazanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden ödüllerini aldı. Efeler Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileri ise turizm alanında üçüncülük elde ederek Aydın’ı başarı ile temsil etti.

Kaynak: İHA