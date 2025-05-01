Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde inşaat çalışanları ile bir araya gelerek, sohbet edip yemek yedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla inşaat işçileriyle bir araya geldi. Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Çakar’ın öncülüğünde inşaat işçilerini ziyaret eden öğrenciler, 1 Mayıs’ta çalışan inşaat ustalarıyla yemek yiyip sohbet etti. Organizasyonda görev alan öğrencilerden Begüm Akardeniz, "Bu özel günde işçilerimizle birlikte bir araya geldik. Onlara bu anlamlı günde sofra hazırladık. Çalıştıkları ortamda birebir görmek istedik. Bu vesileyle bütün işçi ve emekçilerimizin işçi bayramını kutladık" dedi.