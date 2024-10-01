Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı öğrenci toplulukları, “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri”nde sosyal ve kültürel aktiviteleri OMÜ ailesine yeni katılan öğrencilere tanıtıyor.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından merkez Kurupelit Kampüsü’ndeki Yaşam Merkezi ile ilçe kampüslerinde düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri”nde farklı topluluklardan deneyimli öğrenciler, açtıkları stantlarda tanıtım yaparak mensubu oldukları topluluklara yeni üyeler kazandırmaya başladı.

30 Eylül Pazartesi günü başlayan tanıtım günlerinde topluluk üyesi öğrenciler; spordan sağlığa, tiyatrodan edebiyata kadar faaliyet gösterdikleri alanlarda, sınavı kazanarak OMÜ’ye yerleşen yeni öğrencilere amaç ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan etkinliklerde sosyalleşme imkânı bulan OMÜ’lü öğrenciler ayrıca, horon ve halaylarla günün tadını çıkardı. Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenciler, kişisel, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler sayesinde olası organizasyonlarda görev alma ve sosyalleşme fırsatı yakalayacak.

11 Ekim tarihine kadar sürecek “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” hakkında konuşan SKS Daire Başkanı Güngör Kural, öğrencilerin akademik gelişimi dışında, sosyalleşmeleri ve farklı alanlarda tecrübe kazanmaları için 168 öğrenci topluluğuyla farklı etkinliklere imza attıklarını söyledi. OMÜ’de öğrenci topluluklarının pek çok faaliyette bulunduğunu belirten SKS Daire Başkanı Kural, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimiz, topluluk aktiviteleriyle hem sosyal sorumluluk bilinci kazanmakta hem de empati ve liderlik özelliklerini geliştirmekteler. Topluluk faaliyetlerine katılımın aynı zamanda kariyer hedefleri üzerinde pozitif etkileri var. Yani bu etkinlikler yoluyla öğrenciler, gerçek deneyim ve başarılar elde ediyor. Dolayısıyla bu tecrübeler, öğrencilerin profesyonel becerilerini geliştirerek iş dünyasına atılma süreçlerinde önemli kazanımlar sağlamakta.”