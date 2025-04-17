Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Cihangir Karakaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin Etkinliğinin Çocuk, Aile ve Meslek Elemanı Bağlamında Güçlendirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1007 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Projenin yürütücülüğünü Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ümran Cihan Dündar’ın yaptığı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Cihangir Karakaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin Etkinliğinin Çocuk, Aile ve Meslek Elemanı Bağlamında Güçlendirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1007 kapsamında desteklenmeye layık görülen proje ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocukların her türlü riskten korunarak aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak ve aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefleri doğrultusunda SED hizmetinin çocuklara ve ailelere yönelik etkililiğinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda proje kapsamında yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerine ilişkin mevzuat değişikliği ve politika geliştirme süreçlerinde değerlendirilmek üzere mevcut durum tespiti, risk ile ihtiyaç analizinin ele alınması amaçlanıyor.

Öğr. Gör. Cihangir Karakaya’nın araştırmacı olduğu projenin TÜBİTAK 1007 kapsamında desteklenmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversitemizin akademik birikimini ve topluma hizmet anlayışını bir araya getiren bu tür projeler, bizler için sadece bilimsel başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğun da ifadesidir. Öğr. Gör. Dr. Cihangir Karakaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı bu proje, çocukların ve ailelerinin yaşamlarını doğrudan etkileyen sosyal destek hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle dezavantajlı grupların korunması, güçlendirilmesi ve toplumla bütünleşmesi sürecinde bilimsel verilere dayalı politikaların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi hem Üniversitemizin araştırma ve üretme vizyonun bir göstergesi hem de topluma dokunan bilimsel çalışmaların oldukça kıymetli olduğunun bir göstergesidir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler her zaman bilimsel üretimin ve toplumsal katkı sağlamanın bilincinde olarak böylesine anlamlı projelerin ortaya çıkması için çalışmalara devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle TÜBİTAK 1007 kapsamında desteklenmeye hak kazanan projede araştırmacı olarak yer alan Öğr. Gör. Dr. Cihangir Karakaya hocamız ile proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.