SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Benan Semercioğlu, kırmızı etin, yüksek proteinin yanı sıra demir, çinko ve B12 vitamini bakımından zengin olduğunu belirterek, doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle aşırı ve kontrolsüz kırmızı et tüketiminin sağlık risklerini artırdığını söyledi.

Kırmızı et tüketiminin belirgin şekilde arttığı Kurban Bayramı’nda etin hazırlanması, saklanması ve tüketim miktarının halk sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Öğr. Gör. Dr. Semercioğlu, özellikle hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin et tüketiminin porsiyon kontrolüyle sınırlanmalı, günlük toplam protein alımının dengelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ete ilave edilen tuz miktarına da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Öğr. Gör. Dr. Semercioğlu, "Etin kesim sonrası en az 12-24 saat dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle etin sertlik sürecinin tamamlanması beklenmeli, et hijyenik şartlarda saklanmalı ve mümkünse haşlama, ızgara veya fırınlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Kavurma ve kızartma gibi yüksek ısıda pişirme işlemleri heterosiklik aminler (HA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi potansiyel kanser yapıcı maddelerin oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca et mangalda veya ızgarada pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklığın kömürleşmeye neden olmayacak şekilde (en az 15-20 cm) ayarlanması gerekmektedir. Kurban etini dikkatli bir şekilde muhafaza ederek besin zehirlenmelerinin önüne geçmek için eti buzlukta (-2C) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18C) daha uzun süre saklamak uygundur. Et çözdürülmesi de çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü yanlış çözdürme işlemleri besinlerde hastalık yapıcı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olmaktadır. Donmuş etler oda sıcaklığında, tezgâhın üzerinde çözdürülmemeli, buzdolabında, mikrodalga fırında veya akan soğuk su altında çözdürme işlemleri gerçekleştirilebilir. Çözdürülmüş etlerin ise tekrar dondurulmaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda kültürel alışkanlıkların farkında olarak dengeli ve bilinçli tercihler yapılmasıyla sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Dr. Semercioğlu, "Bayram sofralarında sebze, tam tahıl ve lif içeriği yüksek besinlere yer verilmesi, kırmızı etin olumsuz etkilerini dengelemeye yardımcı olacağına, şerbetli tatlıların yerine meyveli ve sütlü tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olacaktır" diye konuştu.