Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 7 gün önce oğluyla birlikte kaybolan kadının 16 yaşındaki kızı Meryem Nur, annesinin ve kardeşinin kaybolduğu haberini internet sitelerindeki haberlerden öğrendiğini belirterek, "En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum" dedi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan pazar gününden bu yana haber alınamıyor. 7 gün önce başlatılan arama çalışmaları AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından sürdürülüyor.

"Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın"

Çok sayıda ekibin katılımıyla çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, Huriye Helvacı’nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı konuştu. Annesinin ve kardeşinin kaybolduğunu yurtta olduğu için okuduğu haberlerden öğrendiğini ifade eden Meryem Nur, annesi ve kardeşinin eve dönmesini istedi. İyi bir haber almak istediğini kaydeden Meryem Nur Helvacı, "Ben Huriye Helvacı’nın kızıyım. Buradan sesleniyorum, eğer duyan, gören birisi var ise bize ya da herhangi birine haber versin. Eğer annem şu an beni izliyorsa birine ulaşsın, iyi mi, kötü mü, nerede, herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz" dedi.

"Kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim"

"En son iki hafta önce okuldan eve gelmiştim" diyen Meryem Nur, "Ben yurtta yatılı kalıyorum. Yurttayken annemle en son telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm, şok atlattım. Sınavlarım bitince eve geldim" diye konuştu.

"Şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum"

Annesine çağrıda bulunan Meryem Nur, "Eğer annem beni duyuyorsa ulaşsın, herhangi birine haber versin. Gören duyan bilen biri varsa, bir şekilde bize ulaşsın. En ufak haber bizim için güzel olur. En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bana bir şey demeden çıktın gittin"

Huriye helvacı’nın annesi Ayşe Hıra ise kızı ve torununun dönmesini istediğini belirterek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana bir şey demeden çıktın, gittin. Neredesin, kime sığınıyorsun, ormanda mısın, ben şaşırıyorum. Çık da gel. Kardeşin burada" ifadelerini kullandı.

"Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin"

Huriye Helvacı’nın ablası Ayşe Çalık da kardeşinin ve yeğeninin bir anca bulunması ya da evlerine dönmesini istediğini kaydederek, "Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin. Arasın, haber versin. Ben kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Son dönemde agresifliği, ilaçlarını kullanmaması derken, günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. Herkes onu arıyor. En azından bir telefonla arasın, sesini duyalım. En azından ‘ben sizi istemiyorum’ desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan daha ne kadar yaşar" dedi.