15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı illeri kapsayan coğrafi ürünleri temsil eden yemek yarışması yapıldı.

Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde yapılan yarışmaya 12 öğrenci katılım sağladı.

Yapılan yarışma hakkında bilgi veren Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bünyami Aktaş; "15-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Turizm Haftası kutlamaları kapsamında okulumuz öğrencileri ve Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımı ile yemek yarışması düzenliyoruz. Yarışmalar 2 kategoride yapılacak, ana yemek ve tatlı. Ana yemek ve tatlı alanlarında yaptığımız yarışmalarda katılımcılarımız coğrafi ürün tescili almış olan farklı illerimizin ürünleri olacak. Özellikle Erzincan ilimizin tescilli coğrafi ürünlerini ön plana çıkaracağız" dedi.

Aktaş, yarışma sonunda ödüllerin olacağını belirterek "Yarışmalarda Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8 öğrenci ve Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 4 kişi olmak üzere toplam 12 yarışmacımız bulunuyor. Derece yapan öğrencilerimiz 18 Nisan’da yapılacak olan kutlamalarda ödülleri verilecek. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yapmış olduğumuz yarışmalar Erzincan Valiliğimiz himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 15-22 Nisan tarihleri arasında farklı etkinliklerimiz de olacak" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden katılan 11. Sınıf öğrencisi Büşra Danışman yarımada yapacağı yemeği anlatarak "Siirt ve Sinop bölgesinden esinlenerek mantı yapacağım. Süslenmiş yoğurt eşliğinde, Kemah Cevizi ile servis yapacağım. İç harcını Erzincan Tulum Peynirinden yapacağım" dedi.

Yarışmaya Hacı Ali Akım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden katılan 12. Sınıf öğrencisi Zeynep Sıla, Kemah cevizi kullanarak Kayseri yağlaması yapacağını söyledi.

Öte yandan yarışmaların jüri üyeleri, Sabriye Şen, Metin Yürek ve Sevda Şanlı Tatar yarışmacıların yaptıkları yemek ve tatlıları seçmekte zorlandıklarını ifade ettiler.