Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 eğitim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreni, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Tören, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencileri tarafından müzik gösterisi sunulması ile başladı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Programda konuşan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "İnsanlığın en kutsal mesleklerinden birisi olan bu mesleğe adım atan gençlerin mutluluğuna ortak oluyoruz, hep birlikte gurur yaşıyoruz. Ben de evladı hekim adayı olan bir babayım. Tıp eğitimi uzun ve yoğun, bu süreçte sadece alanınız ile ilgili değil, etik ve insani değerler hakkında eğitimler de aldınız. Eğitim süreciniz zorlu ve yoğun, her komite haftasında sizler ve sınav boyunca bizler de sizin gibi heyecanlanıyoruz. Sevgili gençler, kıymetli anne ve babalarına ne kadar teşekkür etseniz az. Bizler, bu süreçte sizlerin evlatlarını kendi evladımız gibi kabullendik ve teorik ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde verdik. Meslek ahlakı ile ilgili bilgileri aşıladık. Hocalarımızın da emeği büyük, onların verdiği başarılı eğitimler ile gururlanıyoruz. Biz, elimizden gelen imkanları sizler için sarf etmeye çalıştık. Belki eksiklerimiz oldu ya da olacak ama bunları da ilerleyen yıllarda tatlı hatıralar olarak anlatırsınız. Ben, sizlerin her birinin çok iyi hekimler olacağına kalben inanıyorum, beklentimiz çok büyük. Lütfen sizlerin reçetesi öncelikle vicdanınız olsun. Bundan sonra sağlık, sıhhat güzel ömür ve başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" dedi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur, programda yaptığı konuşmada mezuniyetini tamamlayan 105 öğrenciye bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Programda, fakülte öğrencilerinin hazırladığı video gösterileri sunuldu. Sonrasında ise tüm mezunlar adına dönem birincisi Dr. Kaan Taylan Açıkgöz, bir konuşma yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti

Konuşmalarının ardından Tıp Fakültesini derece ile tamamlayan öğrencilere plaketleri verildi. Tören, mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve Hipokrat yemini edilmesinin ardından kep atma töreni ile sona erdi.