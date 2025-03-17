Ordu Üniversitesi(ODÜ), bilim, eğitim ve topluma hizmet etme yolculuğundaki 19’uncu yılını gururla kutluyor.

17 Mart 2006 tarihinde eğitim seferberliğine başlayan Ordu Üniversitesi, 3 enstitüsü, 14 fakültesi ve 12 meslek yüksekokulu; bin 600’ün üzerindeki personeli, lisansüstü, lisans ve ön lisansta 20 bine yaklaşan öğrencisi ile akademik ve fiziki gelişimini sürdürüyor.

Dünyadaki en başarılı üniversiteler listesinde

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü araştırma ve projelerle bölgesine ve ülkesine önemli katkılar sunan Ordu Üniversitesi’nin dünyanın en çok bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2025’ raporuna göre 1500+ bandında yer alarak dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları listesine girdiğini belirtti.

Öğrenci memnuniyetinde 1’inci sırada

Rektör Baş, lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2024 Raporu sonuçlarına göre ODÜ’nün 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplamda 200 üniversitenin dahil edildiği ve 50 bin 414 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre 200 üniversite arasında 30’uncu, 126 devlet üniversitesi arasında ise 13’üncü sırada yer aldığını kaydetti.

"Her geçen dönem daha ilerliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, ODÜ’nün mevcut imkanlarını en verimli şekilde kullanarak kendini sürekli geliştiren, bölgesinde öncü ve örnek olan bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2006 yılında 4 bin 400 öğrenciyle eğitim yolculuğuna başlayan Üniversitemiz, bugün 20 bine yakın öğrencisi ve bin 600’ü aşkın akademik ve idari personeli ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Her geçen dönem, bir önceki döneme kıyasla daha fazla gelişim ve ilerleme kaydetme misyonuyla hareket eden üniversitemiz hem akademik hem de fiziki altyapısını sürekli güçlendirerek yükseköğretimdeki konumunu her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Ordu Üniversitesi olarak bilim, akıl ve toplum odaklı bir ilerleyişi temel alıyor; eğitimde kaliteyi artırma, araştırma kapasitemizi geliştirme ve toplumsal fayda sağlama yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımla, üniversitemizin 19’uncu yıl dönümünü kutluyorum."