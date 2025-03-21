Bazı basın yayın organlarında yer alan, polisin Kızılay'a yürümek isteyen ODTÜ'lülere plastik mermi ile müdahale ettiği yönündeki iddianın dezenformasyon olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Polisin, göstericilere plastik mermi ile müdahale ettiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında yer alan, “Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.” iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.