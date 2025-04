İzmir’de bulunan 13 oda ve borsada görev yapan 100’ün üzerinde yönetim kurulu üyesi, kentte devam eden projeler ve çözüm bekleyen konuları değerlendirmek için bir araya geldi. Ekonomideki gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, tamamlandığında İzmir’in gücüne güç katacak Kemalpaşa Lojistik Merkezi, Dikili Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Torbalı Karma ve Mobilya OSB Projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

En son 2019 yılında Torbalı’da yüz yüze yapılan, pandeminin devam ettiği 2021 yılında ise online olarak düzenlenen "İzmir Oda ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı", İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde, ilçe oda ve borsalarının yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yaptı.

Özgener: "Sağduyu ile zorlukları aşacağız"

Konuşmasında Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İş dünyası temsilcileri olarak gündemimiz oldukça yoğun. Üyelerimizin gözünün kulağının bizde olduğu hassas bir süreçten geçiyoruz. Küresel gelişmelerin yanısıra, ülkemiz ekonomisini etkileyen farklı unsurlar da bizleri ve iş yapış biçimlerimizi etkiliyor. Bu süreçte enflasyonla mücadeleye vakit kayıplarına izin verilmeden devam edilmesi, reel sektör maliyetlerinin azalması, kredi faiz oranlarının düşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması ile sektörlerimize önemli destekler sağlanacağını düşünüyoruz. Enflasyonla mücadelenin çok hassas dengeler üzerinde devam ettiği bu süreçte, Orta Vadeli Programa sıkı sıkı tutunmamız gerektiği kanaatindeyiz. İş dünyası olarak ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenmemizi işimizin doğasında olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bu durum bizi karamsarlığa sürükleyebiliyor. Hep birlikte sağduyu ile bu süreci atlatacağımıza ve 2026 yılına daha iyi bir tabloyla başlayacağımıza inancım tam"

"Kentimizde ortak akıl kültürünü oluşturduk"

Kentte oda ve borsalar öncülüğünde devam eden projeler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapan Özgener, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bizleri burada buluşturan ortak nokta: İzmir. Bu güzel kentte hep birlikte çalışıyor, üretiyor, üyelerimize hizmet veriyoruz. Kentimiz sadece merkezdeki ekonomik dinamikleriyle değil, aynı zamanda her bir ilçesinin sahip olduğu potansiyel ve katkılarla bütüncül bir kalkınma modelini benimseyerek büyüyor. Tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe uzanan geniş bir yelpazede, her ilçe kendi özgün yapısıyla İzmir ekonomisine değer katıyor. İzmir için ürettiğimiz projelerimizi, Kardeş Odalarımızla ortak akıl ve güçlü iş birliği içinde hayata geçirme kültüründe başarılı olduk. Burada her Başkanımızın, Yönetim Kurulu Üyelerimizin desteği ve büyük emeği var, kendilerine teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından, ilçe oda ve borsalarının temsilcileri de söz alarak görüş ve önerilerini aktardı. Toplantıda, bir sonraki "İzmir Oda ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı"nın Bergama Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.