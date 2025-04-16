Kayseri’de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düşen yaşlı şahsın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yargılanan otobüs şoförüne 2 suçtan ceza istendi.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz 27 Eylül’de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Ş.Ö. (74) koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren talihsiz adam tedavi altına alındı. Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Şükrü Özcan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Olay güvenlik kamerasında

Şükrü Özcan’ın düşerek ağır yaralandığı olay otobüs kamerasına yansıdı. Otobüse bindikten sonra elindeki poşetleri yerleştirirken otobüsün ani fren yaptığı ve Özcan’ın açık bırakılan kapıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü hakim karşısına çıktı

Öte yandan, halk otobüsü şoförü Y.A. bugün Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Burada kendini savunan Y.A., "Olay günü otobüsü ben kullanıyordum. Yolcuyu aldıktan çok kısa bir süre sonra önüme bir kasis çıkınca frene bastım. Kapıyı kapatmamıştım. Maktul bu şekilde açık kapıdan düştü. Beraatimi istiyorum" dedi.

Savcılık 2 suçtan cezalandırılmasını talep etti

Duruşmada ayrıca savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Mütalaada şoför Y.A.’nın ’taksirle ölüme neden olma’ ve ’meslek ve sanat icrasının yasaklanması ve sürücü belgesinin geri alınması’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi