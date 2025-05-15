Yozgat Belediyesi tarafından Nohutlu Tepe’de bungalov oteli için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yozgat’ın doğal alanlarından biri olan ve şehri kuşbakışı gören Nohutlu Tepe’de yeni bir projenin ilk adımı atıldı. Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan projede şehrin turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor. Şehre hakim olan bu noktada 10 adet bungalov ev inşa edilmesi planlanıyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Burada bütün gayemiz Yozgat’ın tanıtımına ve turizm potansiyeline katkıda bulunmak. Nohutlu Tepe’yi seçmemizin nedeni de Yozgat’ın en güzel panoramasını burada görüyor olmamız. Yozgat’ın tamamına hakim bir noktada. İlk etapta 10 tane odalı bir otel inşa ediyoruz. Sosyal donatıları da yanında olacak. Her bir bungalov bahçesiyle birlikte yaklaşık 250 metrekarelik bir alana oturacak. Taban alanı olarak da 70 metrekare gibi bir oturum alanı var. Daha önce ilk göreve başladığımız dönemde otelin yeriyle ilgili birtakım düzenleme çalışmaları yapmıştık. Şimdi ihaleyi alan müteahhit arkadaşımız hızlı bir şekilde çalışmalarına başlıyor. Yılbaşında, ocak ayı başında teslim edilecek bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah hayırlı bir şekilde bitiririz ve Yozgat’ımıza bir güzellik daha katmış oluruz" ifadelerine yer verdi.