Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Döndü Erdoğan İnan’ın; ’Astımlı Bireylere Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Eğitimin Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi’ başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Astım tanısı ile izlenen bireylerin roy adaptasyon modeli kullanılarak hazırlanan eğitim ile hastalığa ve tedaviye yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerinin ve fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, aynı zamanda astım kontrolünün sağlanması ve sürecin iyi yönetilerek yaşam kalitesinin artırılması da amaçlanıyor. Bununla beraber semptomların minimize edilmesi, hastaların hastalığa yönelik davranışlarını geliştirerek daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaları da projenin hedefleri arasında yer alıyor. Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Döndü Erdoğan İnan, astım hastalarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi; "Astım, yalnızca fiziksel sağlığı değil, bireylerin psikososyal uyumlarını da etkileyen bir hastalıktır. Projemizde Roy Adaptasyon Model’ini kullanarak hastalara yönelik bir eğitim programı geliştirmeyi ve bu sayede hastalığa uyumu artırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK’ın desteği, bu alandaki çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır."

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, NÖHÜ’nün bilimsel araştırmalara verdiği önemi vurgulayarak; "Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak bilim dünyasına katkı sunarken, aynı zamanda toplum sağlığına destek olabilecek önemli çalışmaları başarıyla gerçekleştirmeleri bizler için gurur vericidir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, sağlık bilimleri alanında önemli bir çalışma olacak. Proje yürütücüsü akademisyenimiz Döndü Erdoğan İnan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.