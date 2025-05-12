Nizipspor Kulübü, şampiyonlukla taçlandırdığı sezonun ardından Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’a teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sezon boyunca kendilerine her daim destek olan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın katkıları vurgulandı. Açıklamada özellikle maç günlerinde taraftarların stadyuma ulaşımı için sağlanan otobüs desteğinin altı çizilirken, Başkan Ali Doğan’ın kulübe yönelik her alandaki desteğinin camiaya büyük güç verdiği ifade edildi. Bu süreçte hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir rol üstlendiği belirtilen Doğan’ın, kulübün başarısında kritik bir pay sahibi olduğu vurgulandı.

Kulüp açıklamasında, Ali Doğan’ın bu örnek tutumunun ilçede sporun ve birlik ruhunun gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, "Nizipspor sadece bir kulüp değil, bu kentin ortak heyecanı ve gururudur" ifadelerine yer verildi.

Başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini ileten Nizipspor Kulübü, Başkan Ali Doğan’ın desteklerinin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha yineledi.