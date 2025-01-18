Nizip Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi, belediye çalışanlarını sevindirdi. Belediye çalışanları, aldıkları maaş zamlarını halay çekerek coşku içinde kutladılar.

Nizip Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, önemli bir anlaşmanın altına imza atıldığını duyurdu. Başkan Doğan, çalışanlara yönelik yaptığı açıklamada, "Birlikte Nizip’e hizmet etmekten şeref duyduğum çalışma arkadaşlarımıza müjdeler olsun" diyerek başladığı konuşmasında, toplu iş sözleşmesinin içeriğini de açıkladı. Belediye çalışanlarına yapılan zammın, emeklerinin karşılığını alacakları bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Belediyemizde asgari ücretle çalışan mevsimlik kardeşlerimizi de kapsayan bu toplu iş sözleşmesinde, maaşlarına sosyal yardımlar ve ikramiyelerle birlikte toplamda yüzde 110 oranında bir zam yapıyoruz. Önceki dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında olan çalışanlarımıza ise tüm haklarıyla birlikte yüzde 65 oranında zam yaptık. Bu sayede, eşit işe eşit ücret ilkesini uygularken, çalışanlarımızın refah düzeyine de önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

Başkan Doğan, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, belediye çalışanlarının Nizip’e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Belediye İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gökalp ise Nizip Belediyesi’nde gerçekleşen zam oranının Türkiye’de örnek olacağını ifade ederek, "İşçinin yanında olan, işçiye hakkını veren Belediye Başkanı Ali Doğan’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye işçileri ise aldıkları zamları Belediye Başkanı Ali Doğan ile birlikte halaylarla kutladı.