Türkiye’nin üretim üslerinden Kocaeli’de yaşanan nitelikli eleman sıkıntısı, Körfez Ticaret Odası’nın projesiyle çözüm yoluna giriyor. Meslek lisesi öğrencileri, firmalarla birebir görüşerek staj ve iş fırsatlarını değerlendiriyor.

Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından "Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor" sloganıyla yürütülen "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi" projesi kapsamında, Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kariyer etkinliği düzenlendi. Etkinlikte birçok firma stant açarak öğrencilerle doğrudan iletişim kurdu, staj ve istihdam fırsatları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya Teknolojisi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler de kendi bölümlerine ait projeleri sergileme fırsatı buldu. Öğrencilerin aktif katılımı takdir topladı.

Öğrencileri firmalarla buluşturan etkinliğe Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile Körfez Ticaret Odası’nın üyeleri de katıldı. Okul Müdürü Harun Künü, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

"Sizin kıymetinizi biliyoruz"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelecekteki iş gücü ihtiyacını karşılayacak en önemli kaynak olduğunu vurguladı. Öztürk, "Arkadaşlar, bizler sizin kıymetinizi biliyoruz. İşverenler de sizin kıymetinizi bilmek zorunda. Siz olmasanız insanlar iş yapamayacak. Emeği geçen herkese, firmalarımıza, sizlere, okul müdürümüze, öğretmenlerimize, sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Meslek liselerinin mezunları çok şanslı"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de meslek liselerinin sektörle olan güçlü bağlarına dikkat çekerek, "Meslek liselerinin mezunları çok şanslı. Bu potansiyeli de bugün gördük. Körfez Ticaret Odamız ve sektörlerimiz bir araya gelerek, hem staj anlamında hem de öğrencilerimizin mezun olduktan sonra istihdam bulma anlamında çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"Projemizin amacı, iş garantili staj sağlamak"

Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesini 2018 yılında başlattıklarını belirten Körfez Ticaret Odası Genel Sekreteri Berat Nas, "Biz bu projemizi, ’Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını’ yetiştiriyor sloganıyla başlattık ve devam ettiriyoruz. Projemizin amacı, iş garantili staj sağlamak. Bu vesileyle öğrencilerimizi işletmelerimizle bir araya getirerek, buralarda staj yapmalarını ve akabinde istihdam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitimi daha kalifiyeli hale getirmeye çalışıyoruz"

2018’de başlatılan projenin paydaşlarının zamanla arttığını belirten Nas, ilk protokolün 2019 yılında Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolün ise 2021 yılında imzalandığını söyledi. Nas, "Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde, buradaki eğitimi daha kalifiyeli hale getirerek, işletmelerimizin ihtiyacı olan iş gücünü sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizi daha kalifiyeli şekilde çalışma hayatına hazırlamak adına adım atıyoruz"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Emre Beşe de, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle beraber, meslek lisesi öğrencilerimizi daha kalifiyeli şekilde çalışma hayatına hazırlamak adına adım atıyoruz. Bizim amacımız, öğrencilerimizi daha eğitimli şekilde, iş yerleriyle birlikte çalışma hayatına hazırlamak ancak burada bazı noktalarda artırmamız gereken rakamlar var. Her sene ortalama 90 öğrenci mezun oluyor. 70 civarında öğrencimiz mezun olduktan sonra iş hayatına atılıyor, kendi mesleğinde işletmelerde çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 90 öğrencinin 20’si ise üniversite hayatına devam ediyor ve devamında yine kendi mesleğinde yol alıyor. Yalnızca yüzde 5’lik kısmı iş hayatında yer bulamıyor veya daha farklı mesleklerde çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Bu organizasyonlara değer veriyoruz"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun ise "Bugün burada sektör temsilcileri ile çocuklarımızın bir araya geldiği ve bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz kariyer günlerinde güzel bir organizasyonda bir aradayız. Körfez Ticaret Odası olarak bu tür organizasyonlara çok değer veriyoruz. Bu tip kariyer günleri sadece mesleklerin tanıtıldığı, çocuklara birtakım bilgilerin aktarıldığı günler olarak değil; burada oluş amaçlarının farkına varmalarına vesile olan günler olarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilere yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Oda olarak öğrencilere yönelik birçok çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Uykun, " Öğrencilerimizle, kendi alanlarına katkılar sunacak söyleşiler yapıyoruz, ailelerimize bilinç kazandıracak toplantılar düzenliyoruz. İşveren firmalarımız ve öğretmenlerimizle beraber mesleki eğitimi ve staj süreçlerini iyileştirmeye yönelik belli dönemlerde istişare toplantıları düzenliyoruz. Özellikle meslek lisemizi çeşitli kurumlarla buluşturarak, öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunuyoruz. Çocuklarımıza işletmelerimizin desteğiyle burs veriyoruz. Örneğin Kahramanmaraş merkezli depremlerde öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın gayretleriyle beraber 500 odun sobasını afet bölgesine göndermiştik. Buna benzer birçok çalışmamız var. Bu çalışmaların ilerleyen süreçte de artarak devam etmesini temenni ediyoruz ve bu yönde de çalışmalar yapıyoruz" cümlelerini kullandı.