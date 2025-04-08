BURSA (İHA) – Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da sezon kapansa da, nisan ayında yağan karla birlikte vatandaşlar tatil için kalacak yer bulmak için yarıştı. Uludağ’ın 12 ay boyunca açık olan tek otelinde, önümüzdeki hafta sonuna kadar yer kalmadı.

Bursa’da dün hissedilen soğuk hava ile birlikte, Uludağ’da da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceleri gördüğü Uludağ’da kar kalınlığı yetkililer tarafından 2 santimetre olarak açıklandı. Ancak bazı bölgelerde ise 10 santimetreye yakın oluşan kar kalınlığı, sezonun son kış tatilini yapacakları harekete geçirdi. Sezonun kapanmasıyla oteller bir bir kapanırken, 12 ay boyunca açık olan tek otelde ise yer kalmadı. Nisan ayının ilk haftasına girdiğimiz şu günlerde, kar yağışı sürpriziyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Swissotel Uludağ Bursa Otel Müdürü Tamer Karaca, "Uludağ’a yakışan en güzel hava durumundan bir tanesi de kar yağışıdır. Bu haberleri gören vatandaşlar da Uludağ’da sezonun sonunu geçirmek için ciddi talep gösterdi. Otelimiz 3 gün boyunca yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Misafirlerimizin burada keyifli vakit geçirmesi için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" dedi.

Bu otelin Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden bir tanesi olduğunu belirten Karaca, "Sanatoryum hastanesi olarak 1946 yılında kullanılmış. Özellikle bu bölgeye yapılmasının sebebi, Uludağ’ın temiz havasıdır. Burada bulunmak bile hiçbir etkinlik yapmadan, iyileştirici yanları var. Tarihten beri, burası şifa dağıtan bir yer olduğu için biz de buradan yola çıkarak 12 ay boyunca açık tutacak şekilde tasarladık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bu yapıyı Swissotel Uludağ Bursa ve Bursa Business School olarak inşa etti. İnsanların dinleneceği ve keyif alabileceği bir otele dönüştürdük. 2024 yılında kapılarımızı hizmete açtık. Kış sezonunu dolu dolu geçirdik. Uludağ, kış sezonu ile bilinmiş olsa da biz burayı 12 ay boyunca kullanılacak bir konseptte hazırladık. Burası hem bir eğitim yuvası hem de bir kongre merkezi oldu. Yaz mevsiminin kışı kadar değerli bir bölgedir. Serin hava yapısıyla insanların genellikle günübirlik olarak geldiği Uludağ’da biz de 12 ay boyunca hizmet vermek istedik. Yürüyüşlerden kaya tırmanışlarına, yogadan doğa gezilerine kadar zihinsel ve bedensel iyileşebileceğiniz bütün aktivitelere ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için ’sezon’ kelimesi tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü yılın 12 ayı açık olan, doğayla iç içe, dört mevsimi farklı deneyimlerle yaşatan bir otel olarak doğanın ritmine ayak uyduruyoruz" ifadelerine yer verdi.