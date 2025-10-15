Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya gelen Nilüferli kız çocukları, eşitlik ve dayanışma temelli bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, kız çocuklarının güçlenmesi ve uluslararası dayanışma bilincinin gelişmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Uluslararası Erasmus Plus Projesi kapsamında yürütülen "Dünya Kız Çocukları Günü - Çok Uluslu Gençlik Buluşması" ile Nilüferli dört kız çocuğu, Polonya’da farklı ülkelerden yaşıtlarıyla bir araya gelerek eşitlik temelli bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Kent Konseyi, katılımcıların seçiminde şeffaf bir yöntem izledi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda özellikle daha önce yurtdışına çıkmamış kız çocuklarının başvurularına öncelik verildi. Nilüfer Belediyesi ise, resmi yazışmalardan vize sürecine kadar tüm teknik ve idari konularda desteğini sağladı. Değerlendirme sürecinin ardından dört kız çocuğu, bir lider eşliğinde 6-12 Ekim tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilen programa katıldı.

Dayanışma kültürüne katkı

Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Almanya, İspanya’nın Bask Bölgesi ve Filistin’den katılımcıların yer aldığı buluşmada; kız çocuklarının güçlenmesi, dayanışma kültürünün gelişmesi ve eşitlik temelli bir farkındalık oluşturması amaçlandı. Program boyunca dil animasyonları, takı yapım atölyeleri, feminizm temalı çalışmalar ve kültürel geziler düzenlendi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Bu anlamlı buluşma, Nilüferli kız çocuklarının dünyaya açılan penceresi olurken, gelecekte daha eşit ve güçlü bir toplum için atılan adımların da en güzel örneklerinden biri oldu.