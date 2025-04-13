Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Bursa 22’nci Kitap Fuarı’ndaki standıyla ilgi görüyor. Standı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bilgi edinmek ve belediyenin yayınlarına ulaşmak isteyenleri standa davet etti. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Bursa 22’nci Kitap Fuarı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) kitapseverlere kapılarını açtı. 20 Nisan’a kadar açık kalacak olan fuarda, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü de standıyla yerini aldı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün F3 numaralı standı, Batı kapısından girildiğinde sol tarafta ziyaretçilerini ağırlıyor. Stantta, Nilüfer Belediyesi'nin çeşitli yayınları vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca, belediyenin kütüphaneleri hakkında bilgilendirme yapılırken, belediye hizmetlerine dair tanıtıcı broşürler de ziyaretçilere veriliyor. Minik kitapseverlere de kitap ayracı hediye ediliyor. Ziyaretçiler, Nilüfer Belediyesi standında çeşitli konularda da bilgi alma imkanı bulabiliyorlar.

Standı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Şadi Özdemir, bilgi edinmek ve belediyenin yayınlarına ulaşmak isteyenleri standa davet etti.

ÖZEL SÖYLEŞİ

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, fuar etkinlikleri kapsamında 20 Nisan’da saat 14.00’te Seminer Salonu’nda bir söyleşi de gerçekleştirecek. “Bursa'yı Araştırmak, Bursa'yı Yazmak” başlıklı söyleşide, Hacı Tonak'ın sorularıyla Ramazan Buldu ve Alper Can deneyimlerini paylaşacaklar.

