Nevşehir Devlet Hastanesi’nde bademcik ve geniz eti ameliyatı olan 5 yaşındaki E.Ç.’nin dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı.

Anne Seda Nur Çaylak, "Geniz eti ve bademcik ameliyatı için dün sabah oğlumun hastaneye yatışını yaptık. Ameliyat sonrası beni uyandırma odasına aldılar. Burada çocuğumun dudağında ve dilinde çok hafif yanık olduğunu söylediler. Bunun hemşire kaynaklı olduğunu ve tutanak tutulacağını ifade ettiler. Ancak içeriye girip oğlumu gördüğümde dilinde ve dudağında ciddi bir yanık olduğunu fark ettim" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun kendisinden özür dilediğini aktaran Çaylak, "Doktor hanım sonradan gelip yanığın birinci derece olduğunu, kullanılan cihazdan kaynaklandığını söyledi. Islak zemin olduğu için çabuk iyileşeceğini ve önemli bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca durumun başhekimliğe bildirildiğini ifade etti" dedi.

Oğlunun yaşadığı sağlık sorununa tepki gösteren anne, "Çocuğun dili ve dudağı bu hale gelene kadar fark edilmedi mi? Kimin ihmali varsa araştırılarak cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.