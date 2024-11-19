Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, nesli tehlike altında olan ve satışı yasaklanan ispinoz kuşu görüldü.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve doğadan izinsiz alınması ya da satışı yasak olan ispinoz kuşu, Çankırı’nın doğal güzellikleriyle ünlü Ilgaz ilçesinde görüldü. Nadir görülen ispinoz kuşu, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir heyecan yaşatıyor. İspinoz kuşunu gören fotoğraf tutkunları, o anları ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı. Kuşun doğal ortamındaki hareketleri, vatandaşlar tarafından kaydedildi.