Nazilli Belediyesi El Sanatları Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Eskiden Yeniye Kapıların Dönüşümü ve Aksesuarlar Sergisi’ 28 Ekim Pazartesi günü açılıyor.

Nazilli Belediyesi El Sanatları Kursu öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan el sanatları sergisi bu yıl da sanatseverlere kapılarını açacak.

Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan serginin açılışı 28 Ekim Pazartesi günü saat 14.30’da Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in katılımlarıyla yapılacak.

Vitray, sır altı boyama, dekoratif kumaş boyama ve eski mobilyaların restorasyonunun yapıldığı çalışmaların sergileneceği sergi 10 Kasım Cumartesi mesai bitimine kadar ziyarete açık olacak.

Tüm sanatseverleri sergiye davet eden Başkan Tetik; “Kursiyerlerimizin büyük bir emek ve ciddi bir vakit ayırarak hazırladığı bu sergiyi ziyaret etmek için oldukça heyecanlıyım. Birbirinden kıymetli eserler üretip, özellikle eski mobilyaların yeniden kazandırılması yönünde yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyorum. Her gün kendisini biraz daha gelişmek, üretmek ve hem kendisine hem de topluma faydalı olmak için emek veren tüm kursiyerlerimize ve öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.