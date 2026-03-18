Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde kış aylarında oluşan buz tabakasının çözülmesi bu yıl gecikti.

Ahlat ilçesinde bulunan gölde, kış mevsiminin uzun sürmesi ve şiddetli soğuklar nedeniyle buzların tamamen çözülmediği gözlemlendi. Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü, normal şartlarda her yıl yaklaşık 3 ay boyunca donuyor. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle göldeki buzların daha erken çözüldüğü görülürken, bu yıl yoğun kar yağışı ve etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle çözülme süreci gecikti. Şu anda göl yüzeyinin yaklaşık yarısının çözülmeye başladığı, diğer yarısında ise kalın buz tabakasının hâlâ etkisini sürdürdüğü belirtiliyor.

Göle kıyısı bulunan Dilburnu ve Nazik köyleri tarafında buzların çözülmeye başladığı görülürken, Ovakışla beldesi ile Gölgören ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde kalan alanlarda buz tabakasının kalınlığını koruduğu ifade ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, kış mevsiminin uzun sürmesi ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle Nazik Gölü'ndeki buzların tamamen çözülmesinin nisan ayı başını bulabileceğini belirtiyor.