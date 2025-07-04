Kayseri’de 442 yıldır hizmet veren Nasrullahzade Vakfı; 6 bin kişilik aşure dağıttı.

1584 yılında kurulan Nasrullahzade Vakfı; Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami yanında hazırlanan stantta hazırlanan 6 bin kişilik aşure, vatandaşlara dağıtıldı. Nasrullahzade Vakfı’nın 442 yıldır hayır şartlarını yerine getirdiğini ifade eden vakıf çalışanı Mehmet Soyaslan; "Vakfımız; 1584 yılında kurulan Osmanlı vakfıdır, mülhak vakıf. Vakfımızın hayır şartlarından birisi aşure dağıtımıdır. 442 yıldır bu hayır şartını yerine getirmekteyiz. Bu yıl da vakfın 442 yıl önce kurulduğu yerde aşuremizi dağıtıyoruz. 6 bin kişilik aşure yaptık, haricinde 5 hafızlık okulumuza da aşurelerini gönderdik. Hayır şartımızı yerine getiriyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise; vakfa teşekkürlerini ileterek hayırlarının kabul olmasını temenni etti.