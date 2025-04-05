İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı narkotik operasyonunun İstanbul detayları ortaya çıktı. 3 ilçede yapılan operasyonlarda 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı narkotik operasyonunun İstanbul detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adres ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A., Y.K., N.G., Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bidon içerisinde sıvı halde 129 kilogram 100 gram gelen metamfetamin, 146 kilogram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.