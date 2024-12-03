Uyuşturucunun zararlarını vatandaşlara anlatmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince hazırlanan Narko tırı Kırklareli’nde geldi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında ziyarete açılan tırı Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile beraberindeki öğrenciler gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Turan, yaptıkları başarılı operasyonlardan dolayı kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

Uyuşturucunun zararlarını anlatan Narko tırı, Kırklareli’nde halkı bilgilendiriyor.