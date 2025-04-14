Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara leylek Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki çayda görüntülendi.

Nadir görülen kara leylek, doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından Pülümür Çayında karelendi. Toprakçı, sabah saatlerinde Pülümür Çayı kıyısında yaptığı gözlem sırasında kara leyleği fark ettiğini ve hemen fotoğrafladığını belirtti. Kara leyleğin, doğanın korunması adına önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Toprakçı, bu tür karşılaşmaların doğaya olan ilgiyi artırmasını umduğunu söyledi. Bu özel türün bölgedeki varlığı, doğaseverleri ve doğa fotoğrafçılarını heyecanlandırdı.