SUBÜ Astronomi Topluluğu, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda gözlem etkinliği düzenledi. Katılımcılar gece boyunca gökyüzünde gerçekleşen astronomik olayları inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Astronomi Topluluğu (ASTO) tarafından, Sakarya İl Ormanı ve Tabiat Parkı’nda gözlem etkinliği düzenlendi. Katılımcılar gökyüzünü incelerken, topluluk yönetim kurulu üyeleri takımyıldızları ve yıldız aileleri hakkında bilgi verdi. Gece boyunca katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gökyüzünü gözlemleyerek Güneş’in yanı sıra Küçükayı, Büyükayı ve Ejderha gibi çeşitli takımyıldızlarını inceledi. Etkinlik esnasında ayrıca Lyra Takımyıldızı’ndan çıkan ve saatte 3-5 arasında meteorun görülebildiği, düşük yoğunluklu nadir bir gök olayı olan ‘Eta Lyrid Meteor Yağmuru’ da incelendi. Etkinlik süresince gün doğumuna kadar tabiat parkında vakit geçiren topluluk üyesi öğrenciler, buluşmayı düzenlenen piknikle noktaladı.