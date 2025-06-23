Kartepe’deki Sarımeşe Mahallesi Nadide Sokak’ta 360 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 350 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yol, modern ve dayanıklı asfaltla kaplandı. Toplamda 360 ton asfaltın kullanıldığı çalışmalarla birlikte, Nadide Sokak hem estetik hem de güvenli hale getirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin dört bir yanında sürdürülen asfalt çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. 350 metre uzunluğundaki Nadide Sokak’ta çalışmalarımız tamamlandı" dedi.