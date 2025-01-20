10 yıldır dans eden ve 4 yıldır Türkiye ile yurt dışında birçok ünlü mekanda DJ’lik yapan Melih Jön, aynı zamanda müzik prodüktörlüğü de yaparak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Simge’nin “Önümüz Yaz” klibinde sergilediği dans performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melih Jön, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Melih Jön, dinleyicilerin beğenisini kazanan setleri ve sahne enerjisiyle müzik dünyasında adından sıkça söz ettirirken, İstanbul’da bir mekanda DJ setinin başına geçen Melih Jön’e ilgi yoğun oldu.

Ünlü DJ’i sahnede, aralarında bir ilişki olduğu iddialarıyla magazin gündeminde yer alan İrem Derici, menajeri Özgür Aras, Eda Sakız ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.