Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen müzik atölyesi, yıl sonu konseriyle final yaptı.

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) Müzik Atölyesi bünyesindeki Türk Halk Müziği Korosu ve Orkestrası tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda yıl sonu konseri düzenlendi. Koro ve orkestra şefliğini Gürbüz Gözüm’ün üstlendiği konserin sanat yönetmenliğini Kubilay Dökmetaş yaptı. Bir yıl boyunca KEÇMEK bünyesinde eğitim alan ve sahne performanslarını ortaya koyan amatör sanatçılar ve orkestra dinleyicilerle buluştu. Konsere Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de katıldı. Biçer, etkinlik sonunda Orkestra Şefi Gürbüz Gözüm’e çiçek takdim ederek, koro ve orkestraya teşekkürlerini iletti.

"Sanatın ve müziğin güzelliklerini yaşatacağız"

Gösterdikleri sahne performansı dolayısıyla kursiyerleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Türk halk müziği, kültürümüzün taşıyıcı direklerinden biridir. KEÇMEK bünyesinde eğitim alan kursiyerlerimizin sahne performanslarıyla bunu bir kez daha hissettik. Her bir kursiyerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sanatın ve müziğin güzelliklerini Keçiören’de yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.