Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta ekipleri, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte halk otobüslerinde klima denetimlerini sıklaştırdı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan sivil ve resmi ekipler, otobüsleri durdurarak klimaların çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ulaşım zabıta ekipleri ve Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri denetimlerde, halk otobüsü duraklarında otobüslere binilerek klima kontrollerini gerçekleştiriliyor. Ulaşım zabıta ekipleri, duraklarda otobüslerde kontrollerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemi Dairesi Başkanlığına bağlı sivil ekipler de yolcu gibi otobüslere binerek, güzergah sürecinde otobüslerde klimaların çalışıp çalışmadığını denetliyor. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat etmesini amaçlayan uygulamada, kurallara uymayan otobüs şoförleri ve araç sahiplerine ise cezai işlem uygulanıyor.

Şoförlere uyarı ve ceza

Kliması çalışmayan veya açık olmayan otobüsler için ilk etapta şoföre uyarı ve ceza verilirken, ihlalin tekrarı halinde araç sahibine, üçüncü tekrarında ise araç 10 gün süreyle trafikten men ediliyor. Ayrıca, arızalı klimalar için de tutanak tutulup işlem başlatılıyor.

Ulaşım zabıta ekipleri Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği, Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 25. madde kapsamında ceza uyguluyor. Otobüslerin klima onarımları ise araçların depolama birimlerinden takip edilerek denetleniyor.