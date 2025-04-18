Dijital müzik platformu Muud yeni geliştirilen ‘Radar’ özelliğiyle kullanıcılarına, ortamda çalan şarkıyı tanıma ve favorilerine ekleme deneyimi sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bilmedikleri şarkıyı uygulama üzerinde dinleterek anında bulabiliyor ve o şarkıya kolayca ulaşabiliyor.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran platformda dinleyiciler, kesintisiz müzik keyfinin tadını çıkarıyor.
Radarına takılan şarkıyı keşfet
Platforma eklenen yeni Radar özelliğiyle kullanıcılar, çevrelerinde çalan müziği anında keşfediyor. Platform kullanıcıları Radar sayesinde şarkıları tanımlarken aynı zamanda favorilerine de ekleyebiliyor. Etrafta çalan müziği uygulama içinden kolayca tanıyan Radar özelliği, tespit ettiği şarkıyı anında kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda Radar özelliğiyle müzikseverler, şarkıyı doğrudan dinleyebiliyor, ayrı bir liste oluşturabiliyor ve favorilerine de ekleyebiliyor. Radar özelliği müzik tanıma işlevini aboneler için oldukça kolaylaştırıyor.
Reynmen mart listelerinin radarında
Muud’da mart ayında en çok radarlanan ilk beş parça sırasıyla; Mc Livinho "Vidrado Em Você", Melike Şahin "Canın Beni Çekti", Mela Badel "Ben Değilim", Burak Bulut & Serdar Ortaç düeti "Yasemin" ve Reynmen "Çatma Yarim" oluyor. "Çatma Yarim" ayrıca yerli listelerin de en çok dinlenen şarkısı oldu.
Listelerde mart ayının en çok indirilen şarkısı Berkay’dan "Yas Tutarak" oldu. Muud kullanıcıları yerli listelerin en çok dinlenen şarkısını Reynmen’in "Çatma Yarim" parçası olarak belirledi. Muud’da ayın en çok dinlenen yerli sanaçtısı Semicenk olurken, en çok dinlenen yabancı sanatçı ise Taylor Swift oldu.
Platformun yenilenen arayüzü ile dinleyiciler, kişiselleştirmenin ön planda olduğu müzik deneyimini dolu dolu yaşayabiliyor. Yenilenen platform, gelişen versiyonuyla müzikseverlerin moduna uygun listeleri önererek müzik keyfini artırıyor. Ana sayfaya yeni eklenen listelerin içeriği ise rahatlatıcı, odak artırıcı, uykuya yardımcı ve doğa sesleri gibi temalara göre şekilleniyor. Bu kapsamda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu listelere ana sayfa üzerinde kolayca erişilebiliyor.
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Reynmen
Ferdi Tayfur
BLOK3
Müslüm Gürses
Tarkan
Ahmet Kaya
Kubilay Karça
Sezen Aksu
Hande Yener
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
INNA
Eminem
The Weeknd
Billie Eilish
Shakira
Lady Gaga & Bruno Mars
Modern Talking
Tommy Richman
LP
En çok dinlenen yerli şarkılar
Reynmen – Çatma Yarim
Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Semicenk – Geçiyor Zaman
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN
Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
Afra – Yasemen
Ferdi Tayfur – İçim Yanar
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Jain – Makeba
The Weeknd & Madonna – Popular
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Rema & Selena Gomez – Calm Down
LP – Lost On You
Billie Eilish – What Was I Made For?
Inna & Reynmen – Wherever You Go
Gracie Adams – That’s So True
Miley Cyrus – Flowers
En çok dinlenen yerli albümler
Semicenk – Karışık Kaset
Reynmen – Çatma Yarim
Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları
BLOK3 – Obsesif
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan
Gülşen – BAL
Ebru Yaşar – Yine Çalıyor
Afra – Yasemen
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd – After Hours
SZA – SOS Deluve: LANA
Lady Gaga – MAYHEM
Indila – Mini World
INNA – Inna
Lana Del Rey – Born To Die
Imagine Dragons – Evolve
Eminem – Curtain Call: The Hits
Amy Winehouse – Back To Black
Modern Talking – The Very Best Of
En çok indirilen yerli sanatçılar
Semicenk
Reynmen
Ferdi Tayfur
Sezen Aksu
Edip Akbayram
Ahmet Kaya
Tarkan
Soner Sarıkabadayı
Yıldız Tilbe
BLOK3
En çok indirilen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Stray Kids
Lady Gaga
Billie Eilish
Eminem
Travis Scott
SZA
Miley Cyrus
Beyoncé
En çok indirilen yerli şarkılar
Berkay – Yas Tutarak
Reynmen – Çatma Yarim
Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
Hadise – Fırtınam
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Gülden – Mendil
Sıla – Özgürlük
Oğuzhan Koç – Bi Mani Yoksa
Jeff Redd – HUQQA
Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan
En çok indirilen yabancı şarkılar
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Rema & Selena Gomez – Calm Down
Jain – Makeba
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Billie Eilish – What Was I Made For?
The Weeknd & Madonna – Popular
Miley Cyrus – Flowers
Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM
Taylor Swift – Cruel Summer
Gracie Adams – That’s So True