Mersin’in Mut ilçesinde üretilen Mut Zeytinyağının Avrupa Birliği Marka Tescil Komisyonu’nda ilan sürecine girdiği bildirildi.

2023 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) marka tescili için başvuruda bulunulan Mut Zeytinyağı, Marka Tescil Komisyonu’nda ilan sürecine girdi. Mut Zeytinyağının yıllardır üretim kalitesi, doğal ve sağlıklı içerikleriyle yerli ve yabancı tüketicilerin ilgisini çektiği ifade edilirken AB’den alınacak marka tescili ile Avrupa’daki talebe etki etmesinin beklendiği belirtildi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, "Mut zeytinyağı, yıllardır üretim kalitesi, doğal ve sağlıklı içerikleriyle yerli ve yabancı tüketicilerin ilgisini çekiyor. Avrupa Birliği’nden alınan marka tescili, Mut zeytinyağının sadece Türkiye’deki değil, aynı zamanda Avrupa’daki piyasada da etkili olacağını gösteriyor. Bu tescil sayesinde markanın, özellikle ihracat pazarlarında daha güçlü bir konum elde etmesini bekliyoruz. Ayrıca, ürünlerinin Avrupa’daki tüketicilere güvenle ulaşabilmesi için gerekli yasal alt yapılar da sağlanmış oldu. Bu önemli adım, Mut zeytinyağının uluslararası pazarda tanınırlığını artırırken, marka değerini de pekiştirecek" dedi.