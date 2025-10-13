Hatay’da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.