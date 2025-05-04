MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bugün güne biraz üzücü bir haberle başladık. Bu üzücü haberimizdeki konu da bizim oyuncumuz Rakoczy’nin babasını kaybetmesi. O da gelip bize bu olayı anlatınca ben kendisine izin vermek istedim, ’Gidebilirsin’ dedim. İster istemez takıma da biraz yansıdı moral bozukluğu. Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı. Biz geldikten sonra 2’de 2 yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Amed maçını da kazanacağız. Sonrasında da bizim altımızdaki ya da üstümüzdeki takımlara bakıp ona göre bir yol çizeceğiz. Bugün havanın verdiği sıcaklık, sabahki üzücü haber biraz bizim takımımızı etkiledi. Keçiörengücü, Ankaragücü oyuncularını da tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen iyi bir maç oldu. 5 gol izlediler" diye konuştu.