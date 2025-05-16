Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2010 şampiyonluğunun yıl dönümünde Bursaspor’a destek vererek "Hayallerimiz yine gerçek olacak. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberlik" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un 2010 Süper Lig şampiyonluğunun 15. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Mustafa Bozbey mesajında, yeşil-beyazlı camianın tarihe geçen başarısını şu sözlerle andı:

"16 Mayıs 2010, Bursaspor’umuzun ‘imkansız’ deneni başardığı; Süper Lig şampiyonluğu ile kentimizdeki herkesi gururlandırdığı özel bir tarih olarak kayıtlara geçti."

Bu büyük zaferde emeği olan herkese bir kez daha yürekten teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni bir başarı yolculuğuna dikkat çekerek, "Köklü kulübümüzle omuz omuza yeniden Süper Lig yürüyüşüne çıktığımız bugünlerde, tek ihtiyacımızın birlik ve beraberlik ruhu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayallerimiz elbet yine gerçek olacak" ifadelerini kullandı.