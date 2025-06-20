Muş’ta hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilerin mağdur olmaması için nüfus müdürlükleri belirli saatlerde açık tutulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS’nin yapılacağı il ve ilçelerde olduğu gibi Muş il merkezi ve bağlı ilçelerdeki nüfus müdürlükleri de 21 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 22 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Sınava girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurusu, fotoğraf güncelleme gibi işlemlerini yaptırmak için sınava giriş belgelerini yanlarında getirmeleri gerektiği belirtildi. İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecek.

Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürü İrfan Şancı, sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Şancı, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına işlemlerin erkenden yapılması çağrısında bulunarak, tüm adaylara başarılar diledi.