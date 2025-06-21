Muş’ta binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorunsuz bir şekilde başladı.

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), sabah saat 10.15’te başladı. Kent genelinde binlerce aday, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinde hazır bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 oturumda gerçekleştirilecek sınav maratonunun ilk gününde, adaylar 120 soruyu 165 dakikada yanıtlamaya çalışacak. TYT oturumunda Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri yer alıyor.

Gerçekleştirilen sınav için, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli şekilde güvenlik ve organizasyon önlemleri aldı. Adayların sınava geç kalmaması için erken saatlerde şehir içi ulaşımda da ek seferler düzenlendi.

Yarın gerçekleştirilecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 10.15’te, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak.

Sınav binalarının çevresinde sessizlik uyarılarına dikkat çekilirken, aileler okul önlerinde dualarla çocuklarını bekledi. Öğrenciler ise sınav sonrası sonuçların hayallerine ulaşmalarına vesile olmasını dilediklerini belirtti.

Ayrıca YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri sınav süresi boyunca açık olacak.

Sınava giren öğrencilerden Ahmet Yılmaz, zorlu bir sürecin ardından hayatlarının en önemli sınavına gireceklerini söyleyerek, "4 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Eğitim hayatımız ders çalışmakla geçti. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Ben bu gün bu sınavı kazanmak için buradayım" dedi.

Sınav öncesi İsrail’i kınayan öğrencilerden Osman Çaptuğ, "Bu gün hayatımızın en önemli sınavına gireceğiz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. 4 yıldır bu sınava çalışıyorum. Olursa nasip olmazsa yine nasip diyerek bir daha hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Sınava 12 yıldır hazırlandığını söyleyen Eda Taş, "Çok heyecanlıyım. Sınavımın iyi geçeceğini düşünüyorum. Herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezine geldiğini söyleyen öğrencilerden Hiranur Muş, "12 yıldır çok çalışıyoruz. Buna çok emek verdik. Öğretmenlerimin ve ailemin üzerimde çok emeği var. Başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.

Sınava iyi hazırlandığını söyleyen öğrencilerden Zehra Taşdemir, "Hedefim psikoloji okumak. Biraz heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum. Sınava hazırlandığımız süreç biraz zahmetli oldu. Gece gündüz çalıştık, uykusuz kaldık. Umarım bu gün emeklerimin karşılığını alırım" şeklinde konuştu.