Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki karayolunda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Kaymakam Çeşmesi mevkiinde araçları ile yolda kalan 80 kişi, Karayolları ekibinden destek istedi. İhbar üzerine harekete geçen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saat süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan vatandaşlar, araçlarıyla yollarına devam etti.

Çalışmalara öncülük eden Ekip Şefi İdris Karakan, sabah saatlerinde ihbarı aldıklarını belirterek mahsur kalan yaklaşık 60 kişiyi yoğun çalışmaların ardından kurtardıklarını söyledi.