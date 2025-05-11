Muş’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireylerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Özel Eğitim ve Uygulama 1. ve 2. Kademe Okulları ile Ali Kuşçu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Muş Belediyesi önünden Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Etkinlikte öğrenciler üzerlerinde "Dünyamızı Güzelleştiren Farklılıklardır", "Tıpkı Sizin Gibiyiz +1 Farkla", "Hayatı Yaşamak İçin Engel Yok" ve "Otizm Engel Değil, Farklılıktır" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılmalarının önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Kıvanç, "Bu etkinliklerin ilki olan, bugün farkındalık oluşturmak anlamında engeller yürüyüşü düzenledik. Gördüğünüz gibi halkımız tarafından ilgiyle izlendi. Biz bu farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın günlük yaşamlarını sürdürmeleri için etrafın ona göre düzenlenmesi, kaldırımların ve okullarımızın, her türlü alışveriş merkezlerimizin, onların rahatça girip yaşamlarını sürdürebilecek alanlar şeklinde düzenlenmesi anlamında da farkındalık oluşturmaktayız" dedi.

Ali Kuşçu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Aydın Güngör ise hafta kapsamında engelli öğrencilere yönelik farklı bir yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Etkinliklerin birinci ayağı olarak yürüyüşe bugün başladıklarını belirten Güngör, "Tüm özel eğitim kurumları, engelli dernekleri ve vatandaşlarımızın desteğiyle farklı noktalardan yürüyerek Kent Meydanı’na kadar geldik. Hafta boyunca da çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Burada amaç çocuklarımızın ve engelli bireylerimizin toplumdaki yerleri, onların da toplumda var olduğunu, onlara destek olmamız gerektiğini, engel olmayıp destek olmamız gerektiğini hedefliyoruz. Bu amaçla tüm toplumumuzdan destek bekliyoruz" diye konuştu.