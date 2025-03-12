Muş İl Müftülüğü ve TDV Muş Şubesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırdı.

Muş İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muş Şubesi, Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen "İyilik Ayı Ramazan" teması çerçevesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında, müftülük personeli ve TDV genç gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolileri ulaştırdı.

Gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri, belirlenen ailelere titizlikle teslim edilirken, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Müftü Demir, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda iyiliğin yeryüzünde egemen olması için yılmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Müftülüğümüze güvenerek TDV Muş Şubesi’ne Fitre ve Zekâtlarını emanet eden Muş halkına, yardımın organizasyonunda görev alan müftülüğümüz çalışanlarına, TDV gönüllülerimize ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, hayırlarının kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.