Muş’ta tarımsal üretimi artırmak ve ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 6 bin 150 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen yüzde 75’i il özel idaresi, yüzde 25’i ise çiftçi katkısıyla finanse edilen "Ceviz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında gerçekleştirilen dağıtımda, 74 çiftçiye toplam 390 dekarlık alanda dikilmek üzere fidanlar teslim edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necatin Gönç, proje ile hem çiftçilerin gelir seviyesinin artırılmasının hem de tarımda çeşitliliğin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Proje kapsamında dağıtılan fidanların ilerleyen yıllarda bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamasını beklediklerini ifade eden Müdür Gönç, "Müdürlüğümüz ile il özel idaresi işbirliğinde hayata geçirilen bu proje ile Muş, gelecekte özellikle cevizde önemli bir merkez olacak. Bu ve buna benzer projelerle ilimizi meyvecilikte canlandırmayı hedefliyoruz. Kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve Muş ekonomisine katkı sağlanmayı hedefliyoruz" dedi.