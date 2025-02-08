Muş’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 7 Şubat 2025’te gerçekleştirilen operasyonda, Siirt Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Yeşilyurt Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalandı. Yapılan incelemelerde, şahsın cinsel taciz, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rahatsız etme ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalanarak adliye işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.